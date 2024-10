Com Félix Torres como titular, Equador segura empate com o Uruguai fora de casa pelas Eliminatórias

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor. Nesta quarta-feira, pela décima rodada, Uruguai e Equador empataram sem gols no Estádio Centenário, em Montevidéu. O zagueiro Félix Torres, do Corinthians, foi titular do time equatoriano e atuou os 90 minutos.

Do lado equatoriano e que atuam no futebol brasileiro, também jogaram Alan Franco (Atlético-MG), Enner Valencia (Inter) e Gonzalo Plata (Flamengo). Já no Uruguai, estiveram em campo Arrascaeta e De la Cruz (Flamengo), assim como Rochet (Inter).

O resultado deixou o Uruguai na terceira posição, com 16 pontos. No entanto, os uruguaios podem ver a Seleção Brasileira igualar a pontuação ainda nesta rodada, caso o Brasil vença o Peru. Do outro lado, o Equador foi aos 13 pontos e figura na quinta colocação na tabela.

As seleções, agora, voltam a campo apenas na próxima data Fifa, em jogos válidos pela 11ª rodada das Eliminatórias. O Uruguai recebe a Colômbia no dia 15 de novembro, às 21h (de Brasília), no Centenário de Montevidéu. Já o Equador encara a Bolívia no dia 14, no mesmo horário, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O jogo

A primeira chance da partida foi criada logo no primeiro minuto. Após cruzamento vindo do lado direito, Enner Valencia subiu de cabeça e mandou para o gol, mas Rochet fez a defesa tranquila.

Aos 10 minutos, o Uruguai respondeu em uma bonita jogada. Pellistri tocou para Valverde, que fez boa investida de jogo para Darwin Nuñez. O centroavante dominou no peito dentro da área, colocou a bola no chão, cortou a marcação e finalizou para o gol, parando em boa defesa do goleiro Galíndez.

Um minuto depois, o Uruguai quase abriu o marcador em uma belíssima cobrança de falta de Valverde. O meio-campista cobrou falta da entrada da área, mas Galíndez estava atento e espalmou para escanteio.

Com 22 minutos no relógio, o Uruguai teve nova chance de inaugurar o placar. Félix Torres, zagueiro do Corinthians, afastou mal e a bola ficou nos pés de Maxi Araújo. O camisa 20 adentrou a área e bateu rasteiro para o gol, porém Galíndez caiu para fazer a defesa.

E aos 23 minutos, Valverde acertou a rede pelo lado de fora. Arrascaeta fez boa jogada e tocou para Darwin Nuñez, que abriu para Valverde do lado direito. O jogador do Real Madrid chegou finalizando forte, de primeira, mas Galíndez conseguiu dar um toquinho e mandou pela linha de fundo.

Com 34 minutos, o Uruguai quase abriu o placar. A defesa do Equador saiu jogando errado e a seleção uruguaia recuperou no meio-campo. Pellistri foi lançado em velocidade pela esquerda e cruzou para Darwin Nuñez. O camisa 9 recebeu, fez o giro e finalizou para o gol, mas viu a bola acertar a trave.

E aos 39 minutos, Rochet trabalhou. Gonzalo Plata, do Flamengo, fez grande jogada pelo lado esquerdo, cortou a marcação e arrancou em direção à entrada da área. O atacante bateu colocado para o gol, mas o goleiro uruguaio defendeu.

Já o segundo tempo do duelo entre Uruguai e Equador teve poucas emoções. Os primeiros 20 minutos não reservaram nenhuma finalização a gol de nenhuma das seleções, e o jogo ficou muito travado por faltas.

Por fim, nos 25 minutos finais da partida, tanto Uruguai como Equador chegaram a criar algumas poucas oportunidades. Contudo, não tiveram muito sucesso na conclusão das jogadas. As duas equipes sofreram para articular jogadas e, assim, o empate sem gols foi um resultado justo.