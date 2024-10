Brasil goleia o Peru pelas Eliminatórias e vence duas seguidas com Dorival pela primeira vez

O Brasil ganhou pela segunda vez consecutiva nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. Nesta terça-feira, a Seleção derrotou o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4 a 0. Os dois primeiros gols foram marcados por Raphinha, ambos de pênalti, enquanto Andreas Pereira e Luiz Henrique completaram a goleada. Esta, aliás, foi a primeira vez que a equipe venceu duas partidas seguidas com o técnico Dorival Júnior.

A última vez que o Brasil havia ganhado dois jogos de maneira consecutiva foi sob o comando de Fernando Diniz, em setembro do ano passado, pelas duas primeiras rodadas das Eliminatórias. Na oportunidade, o time derrotou Bolívia e Peru em sequência.

Apesar do bom resultado, o time de Dorival Júnior segue na quarta posição da tabela de classificação. A equipe soma os os mesmos 16 pontos do Uruguai, terceiro colocado, mas perde no quesito saldo de gols. Os peruanos, por sua vez, permanecem na vice-lanterna, com apenas seis pontos. Veja a tabela atualizada aqui.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.

Já o Peru irá medir forças com o lanterna Chile, em Lima, em jogo previsto para o dia 15. Depois visitará a Argentina em Buenos Aires, também no dia 19.

O jogo

O Brasil começou a partida pressionando e tentando envolver a seleção peruana, mas foi o time visitante que estufou as redes pela primeira vez em Brasília. Aos 11 minutos, Flores saiu frente a frente com Ederson e finalizou de bico na saída do goleiro. Entretanto, o tento foi anulado por impedimento.

Aos 23 minutos, a Seleção Brasileira quase abriu o placar. Gerson recebeu de Bruno Guimarães na área, dividiu e viu a bola ficar com Raphinha. Ele soltou uma bomba com a perna esquerda e explodiu o travessão do goleiro Gallese.

A equipe de Dorival Júnior voltou a levar perigo aos 31 minutos. Gerson lançou Igor Jesus, que tentou driblar dentro da área, mas tocou a bola na mão do marcador peruano. Após uma longa revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Raphinha cobrou firme, rasteiro, no canto direito de Gallese, e colou o Brasil em vantagem.

A Seleção se animou após o primeiro gol e teve mais uma boa oportunidade de ampliar o placar na primeira etapa. O atacante Rodrygo, aos 42 minutos, recebeu passe de Bruno Guimarães e chutou a gol, mas Gallese agarrou. Já aos 43 minutos, Raphinha ficou em frente ao goleiro e tentou encobri-lo, mas o peruano fez nova defesa.

Segundo tempo

O Brasil voltou do intervalo em cima do time peruano. Com menos de um minuto, Rodrygo limpou da esquerda para o meio e chutou colocado, obrigando Gallese a fazer boa defesa.

Aos cinco minutos, Raphinha arrancou em um contra-ataque e deu um belo passe para Savinho. O atacante cortou o zagueiro na área, mas foi derrubado e pediu pênalti. O árbitro atendeu o pedido e apontou para a marca da cal. Mais uma vez, Raphinha converteu e ampliou a vantagem a favor da equipe brasileira.

E mesmo com a boa vantagem no placar, o Brasil criou mais oportunidades e quase fez o terceiro aos dez minutos. O meio-campista recebeu livre na pequena área, após bela jogada pela esquerda, e bateu cruzado, mas Gallese agarrou. Já aos 13, foi a vez de Vanderson chegar pela direita e cruzar para Igor Jesus, que mandou por cima do gol. É pressão brasileira!

E saiu o terceiro da Seleção, aos 25 minutos. Luiz Henrique fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou na área, onde Andreas Pereira emendou chute de voleio e balançou as redes. E não parou por aí. Aos 28, Luiz Henrique recebeu na entrada da área e bateu colocado, no cantinho, para anotar o quarto e fechar a goleada do Brasil.

FICHA TÉCNICA



BRASIL 4 X 0 PERU

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 15 de outubro de 2024 (terça-feira)



Horário: às 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nevas (URU)



VAR: Leodan Gonzales (URU)



Cartões amarelos: Reyna, Gallese, Castillo, Zambrano e Cartagena (Peru); Vanderson (Brasil)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 60.139 torcedores



Renda: Não divulgada

GOLS: Raphinha, aos 37? do 1ºT (Brasil); Raphinha, aos 8? do 2ºT (Brasil); Andreas Pereira, aos 27? do 2ºT (Brasil); Luiz Henrique, aos 28? do 2ºT (Brasil)

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira); Savinho (Luiz Henrique), Raphinha (Matheus Pereira) e Igor Jesus (Endrick).



Técnico: Dorival Júnior

PERU: Gallese; Miguel Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula (Andy Polo), Jesús Castillo (Sonne), Cartagena, Sergio Peña (Murrugarra) e Marcos López; Edison Flores (Grimaldo) e Bryan Reyna (Luis Ramos).



Técnico: Jorge Fossati