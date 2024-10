Ausência de Gil acirra disputa por vaga na zaga do Santos em duelo contra Chapecoense

Na noite desta quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), o Santos visita a Chapecoense, na Arena Condá, em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, porém, tem um grande problema para encarar a Chape fora de casa.

Para o embate, o técnico Fábio Carille perdeu um de seus pilares defensivos na atual temporada. O zagueiro Gil recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol, por 3 a 2, no último sábado, e precisará cumprir suspensão automática.

Dessa forma, na ausência do camisa 4, o treinador santista tem três opções para escalar a zaga da equipe. A tendência é que, nessa reta final, Carille opte por dar sequência a Luan Peres - muito por conta da experiência do zagueiro. Assim, Peres deve iniciar o duelo contra a Chapecoense.

A briga, portanto, ficaria entre três jogadores: João Basso, Jair e Alex Nascimento. São dois zagueiros mais experientes e um mais jovem, mas é justamente o mais novo que mais atuou pelo Santos nesta temporada.

Revelado nas categorias de base, Jair vive um ano de altos e baixos no Santos. O zagueiro de 19 anos iniciou a temporada como reserva, pois Carille tinha uma zaga titular formada por Gil e Joaquim. Com isso, o jovem defensor até chegou a defender o sub-20 do Peixe em algumas partidas em meio à disputa da Série B.

Contudo, tudo mudou com a venda de Joaquim ao futebol mexicano. Sem muitas opções no elenco, o técnico santista deu mais chances a Jair, que correspondeu bem e rapidamente assumiu a titularidade do lado de Gil. Contudo, no último sábado, contra o Mirassol, ele perdeu a vaga para Luan Peres, justamente em função da experiência.

Do outro lado da moeda, João Basso retornou ao Santos em junho deste ano após a diretoria alvinegra não ter chegado a um acordo para a extensão do vínculo de empréstimo do zagueiro com o Estoril, de Portugal. Ele foi reintegrado ao elenco e virou opção na zaga, mas até o momento não chegou a efetivamente disputar a titularidade.

Basso ficou à disposição em 15 partidas do Peixe desde seu retorno, e disputou apenas três delas - duas como titular e uma saindo do banco de reservas. O zagueiro de 27 anos só foi utilizado por Carille quando um dos dois titulares não esteve disponível, como no empate em 2 a 1 contra a Ponte Preta, na 24ª rodada da Série B.

Por fim, Alex Nascimento também está na briga pelo espaço deixado por Gil. O zagueiro de 25 anos fez apenas cinco jogos sob o comando do treinador santista, sendo um no 11 inicial e quatro entrando por poucos minutos no segundo tempo. Assim como João Basso, seu último jogo foi no dia 30 de agosto, contra a Ponte Preta.

O fator que pode pesar na escolha do substituto de Gil é a experiência, uma vez que Fábio Carille insistiu em coletiva no último sábado, após a vitória contra o Mirassol, que atletas mais experientes tem uma leitura que os mais jovens ainda não têm.

Assim, João Basso (27 anos) e Alex (25 anos) saem na frente de Jair, que está com apenas 19 anos. Contudo, o jovem zagueiro já demonstrou certa maturidade com boas atuações, além de ter recebido mais oportunidades e ter mais ritmo de jogo que os dois companheiros.

O que é certo é que, agora, a decisão de quem formará a zaga contra a Chapecoense está nas mãos do técnico Fábio Carille. Independente do zagueiros escalados, o objetivo é um só: somar mais três pontos para se manter na liderança da Série B e ficar mais próximo do retorno à elite do futebol brasileiro.