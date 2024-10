Armador Raulzinho acerta com o Pinheiros e jogará o NBB

Principal competição nacional do basquete masculino, o NBB terá um nome de peso atuando pelo Pinheiros. Trata-se do armador Raul Neto, o Raulzinho, que acumula oito anos de experiência na NBA. O anúncio aconteceu nesta terça-feira pelo time paulista.

"O Pinheiros acertou a contratação do armador Raulzinho. Depois de 13 anos atuando no exterior, entre Europa e NBA, o jogador chega para comandar o jovem time azul e preto no NBB", destacou o time paulista em comunicado nas redes sociais.

Raulzinho se apresentou ao novo clube nesta segunda-feira e falou sobre suas expectativa. "O Pinheiros é um clube que tem uma grande estrutura e isso vai me ajudar. Estou feliz de estar aqui", disse.

A presença no Pinheiros do técnico Vitor Galvani, ex-assistente técnico do Capitanes (NBA G-League) e da Seleção Brasileira, ajudou Raulzinho na decisão de aceitar esse novo desafio.

"Tive uma boa conversa com o Galvani e fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. O Pinheiros é um clube reconhecido pelo excelente trabalho que faz, especialmente na base, revelando muitos jovens, e pela estrutura que possui. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão (que o atrapalhou nas Olimpíadas). Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra", explicou.

Raulzinho tem 32 anos e, na passagem pela NBA, defendeu as cores de Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers. Na Espanha, ele jogou por UCAM Murcia e Lagun Aro Gipuzkoa Basket.