Aníbal Moreno se destaca entre reforços e é 2° com mais jogos pelo Palmeiras no ano

O volante Aníbal Moreno é um dos pilares do time do Palmeiras na temporada de 2024. O atleta de 25 anos é o segundo jogador com mais números de jogos pelo clube no ano, com 54 partidas disputadas, ficando atrás apenas do atacante Rony, que tem 55.

O argentino foi anunciado pelo clube no fim do ano passado e se apresentou na Academia de Futebol em janeiro deste ano para dar início à sua primeira temporada com o Verdão. O jogador ex-Racing chegou pronto e pulou etapas de adaptação para se firmar rapidamente na equipe. Ele disputou 54 das 58 partidas do time no ano, sendo 44 delas como titular.

Ele chegou para assumir uma posição que, até então, estava carente no time e, logo formou dupla de volantes com Zé Rafael. O camisa 8, porém, sofreu com algumas lesões na temporada, incluindo um problema crônico, uma lombalgia, que o fez atuar com dores em alguns jogos e depois o tirou de outros compromissos. Atualmente, Zé vem sendo reservas, e Aníbal tem atuado ao lado de Richard Ríos.

E, logo em sua primeira competição, pelo clube, o Campeonato Paulista, o meia conquistou sua primeira taça e teve papel importantíssimo. Ele atuou em todos os jogos do Estadual e marcou o gol do título do Palmeiras, que venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, no jogo de volta, depois de ter perdido o primeiro por 1 a 0.

Junto de Aníbal Moreno, no início do ano, chegaram também Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro. O primeiro teve uma sequência de lesões no joelho e disputou apenas dois jogos. Caio Paulista conseguiu assumir a titularidade após lesão de Piquerez, enquanto Lázaro ainda tenta se provar.

Depois, na última janela de transferências, foram contratados Agustín Giay, Mauricio e Felipe Anderson. Giay ainda tem tido poucas oportunidades devido à concorrência no setor. Os dois últimos conquistaram espaço no time titular, mas Mauricio ficará por um período fora após sofrer uma lesão no joelho direito.

Além dos 54 jogos, Aníbal tem quatro gols marcados e duas assistências. O camisa 5 deve seguir como titular de Abel Ferreira para o jogo contra o Juventude, que acontece neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), o Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).