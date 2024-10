Advogada afirma que Mbappé está "surpreso" com ligação a caso de agressão sexual e tomará medidas legais

Na última segunda-feira, foi divulgado pelo jornal sueco Expressen que o jogador Kylian Mbappé, do Real Madrid, está sendo alvo de uma investigação da polícia sueca por "estupro e agressão sexual", após sua visita a Estocolmo, na semana passada. A advogada do jogador, Marie-Alix Canu-Bernard, revelou que o jogador recebeu a notícia com surpresa e entrará com medidas legais na justiça.

"Estamos a falar de uma denúncia, de apresentar uma queixa mas neste momento não sabemos contra quem. Uma denúncia não estabelece a verdade, não prova nada, e nem sei se a denúncia é dirigida a ele", afirmou Marie-Alix Canu-Bernard, advogada de Kylian Mbappé, ao canal TF1, da França, nesta terça-feira.

"Ele nunca está só, nunca está exposto a se encontrar em uma situação em que estaria correndo risco. Desta maneira, isso exclui totalmente a possibilidade de ele ter agido de forma inadequada, posso lhe garantir isso. Ele está particularmente sereno, mas também muito surpreso com essa comoção midiática, ele não entende nada do que pode ser acusado, nem perto nem longe", acrescentou a advogada.

A advogada do jogador garantiu que irá prestar queixa por denúncia caluniosa nas próximas horas.

"Hoje ele estava absolutamente tranquilo, também foi treinar, porque sabe que não tem absolutamente nada do que se culpar", conclui.

Reelembre o caso

Segundo o jornal sueco, o atacante do Real Madrid é considerado "razoavelmente suspeito" nesta investigação, embora possa ser no grau mais fraco previsto na legislação do país escandinavo.

Mbappé, por sua vez, alegou ter sido vítima de notícias falsas, na manhã desta segunda-feira, depois que outro jornal sueco, o Aftonbladet, informou que a polícia havia aberto uma investigação de estupro sem mencionar o suspeito.

"FAKE NEWS!!!! Isto está se tornando tão previsível, às vésperas de uma audiência por acaso", escreveu o jogador do Real Madrid na rede social X (antigo Twitter), relacionando essa informação à audiência marcada para terça-feira perante uma comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) no âmbito da disputa entre o atacante e seu ex-clube, o Paris Saint-Germain. O craque e camisa 10 da França pede 55 milhões de euros (cerca de R$ 335,6 milhões pela cotação atual) em salários não pagos e outros bônus.

FAKE NEWS !!!! ???

Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard ? https://t.co/nQN98mtyzR ? Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Segundo o Aftonbladet, o atacante jantou com um grupo de pessoas próximas no restaurante Chez Jolie, na capital sueca, e depois foram à boate 'V', onde se encontraram com outras pessoas.

O suposto estupro teria sido cometido na noite de quinta-feira "no centro de Estocolmo", segundo a denúncia a que o Aftonbladet afirma que teve acesso. "A polícia tomou conhecimento da denúncia no sábado, depois de a mulher ter sido atendida", acrescenta o jornal.

"Está em curso uma investigação sobre um crime que foi denunciado em 10 de outubro no centro de Estocolmo", disse à AFP o promotor responsável pelo caso, sem dar mais detalhes.