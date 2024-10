Volante do sub-17 do São Paulo projeta semifinal do Paulista contra o Corinthians

Corinthians e São Paulo fazem o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-17 nesta terça-feira, no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília). Titular do Tricolor, o volante Pedro Bezerra falou sobre o difícil clássico que sua equipe terá pela frente.

"A expectativa para a reta final pelo sub-17 é de brigar pelo título estadual, estamos trabalhando forte para que isso aconteça e vamos buscar até onde Deus permitir. Vamos entrar nos clássicos com muita vontade e ambição da nossa parte. Sabemos da importância de fazer um bom jogo na ida e levar um bom resultado para decidir em casa", afirmou o garoto.

A partida de volta da semifinal do Paulista sub-17 está marcada para o próximo sábado, 19 de outubro, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Quem avançar neste confronto disputará a decisão do torneio contra o vencedor do duelo entre Santos e Ferroviária.

Para a fase decisiva do Paulista sub-17, Pedro Bezerra tentará se beneficiar da experiência que vem adquirindo gradativamente ao treinar com os profissionais no CT da Barra Funda. Frequentemente alguns jovens de Cotia são convidados para completar atividades do time principal do São Paulo, e o volante espera que essa bagagem faça a diferença nos confrontos com o Corinthians.

"Creio que estar treinando com o elenco principal com mais frequência só tende a me fazer crescer e amadurecer mais rápido como atleta e pessoa também. É um ritmo diferente, uma experiência diferente. Tento absorver ao máximo o conhecimento ao lado de atletas com muita bagagem para ganhar mais confiança entre eles ao longo do tempo e seguir evoluindo", concluiu.