Vitória realizará treino aberto no Barradão na véspera de jogo contra o RB Bragantino

Na próxima sexta-feira, às 9h (de Brasília), o elenco do Vitória realizará um treino aberto para o torcedor no Barradão antes da partida contra o RB Bragantino. O duelo está marcado para o sábado, às 16h, no próprio Barradão, e é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para conseguir entrar no estádio, o torcedor do Vitória deverá levar um quilo de alimento não perecível. A entrada acontecerá pelo portão C.

JUNTOS! COMO SEMPRE FOI!! ???? Sexta-feira (18) é dia de treino aberto para a Nação Rubro-Negra. Aguardamos vocês no Barradão! ?: 09h

??: 1kg de alimento não perecível (OBRIGATÓRIO) - entrada pelo portão C.#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/iGNVHV7k3w ? EC Vitória (@ECVitoria) October 14, 2024

A partida diante do RB Bragantino será de suma importância para o Vitória. Isso porque a equipe aparece na 17ª colocação da tabela, com 29 pontos, e uma vitória pode representar a saída da zona de rebaixamento.

Além disso, o RB Bragantino vem de resultados negativos e entrou na briga contra o rebaixamento para a Série B. Atualmente, o Massa Bruta está em 13º lugar, com 34 pontos.