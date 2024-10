Uruguai x Equador: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias

Em um duelo que promete pegar fogo, o Uruguai recebe o Equador nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Celeste precisa reagir após derrota de 1 a 0 para o Peru, mas segue bem colocada, em terceiro lugar com 15 pontos. O clima extra-campo não é bom. Já os equatorianos estão na quinta posição com 12 pontos, mas também não tiveram bom resultado na jornada passada: empate sem gols com o Paraguai em casa.

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

O Uruguai chega tumultuado para este duelo. A derrota para o Peru alimentou o sentimento de uma relação ruim entre o técnico Marcelo Bielsa e os jogadores, após Luiz Suárez e Canobbio falarem em maus tratos do comandante argentino. Mas Bielsa garante que não há interferências extra-campo no rendimento celeste.

"Não existe vínculo entre o que produzimos em campo e o que acontece fora dele, principalmente porque ninguém pode falar que a seleção uruguaia não vem entregando esforço e empenho em todos os seus jogos até aqui" disse o técnico.

O Uruguai chega para este duelo com sua força máxima, uma vez que o zagueiro José María Giménez e o lateral-esquerdo Mathías Olivera, que cumpriram suspensão diante do Peru, retornam ao time titular.

Pelo lado do Equador, o técnico Sebastián Beccacece tem a fórmula para sua equipe vencer.

"Nós sabemos que precisamos ser ousados contra o Uruguai mesmo fora de casa. Mas é preciso fazer isso com inteligência, mostrando muita obediência tática para surpreendermos o adversário" disse o treinador.

Para este duelo, o Equador terá uma mudança certa. O volante Moisés Caicedo fica de fora para cumprir suspensão, pois foi advertido diante do Paraguai. Assim, tudo indica que Jeremy Sarmiento ganhará a vaga.

Pelo regulamento das Eliminatórias Sul-Americanas, todos os times se enfrentam em turno e returno e ao fim os seis melhores colocados garantem vaga no Mundial. O sétimo terá uma oportunidade extra na repescagem intercontinental.

FICHA TÉCNICA



URUGUAI X EQUADOR

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)



Data: 15 de outubro de 2024 (Terça-feira)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Christian Garay (Chile)



Assistentes: José Retamal (Chile) e Juan Serrano (Chile)



VAR: Juan Lara (Chile)

URUGUAI: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno e Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo.



Técnico: Marcelo Bielsa.

EQUADOR: Hernán Galíndez; Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Jeremy Sarmiento, Alan Franco, Oscar Zambrano e Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata e Enner Valencia.



Técnico: Sebastián Beccacece.