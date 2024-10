Transmissão ao vivo de Bélgica x França: veja onde assistir

Bélgica e França se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL), em confronto válido pela quarta rodada da Liga das Nações.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura).

A Bélgica é a terceira colocada do Grupo 2, com quatro pontos somados. Por outro lado, a França está na vice-liderança, com seis pontos, um a menos que a líder Itália.

Os belgas tentam se vingar da derrota por 2 a 0 sofrida diante da França no primeiro confronto entre as seleções no torneio. Na rodada anterior da Liga das Nações, a equipe de Domenico Tedesco empatou com a Itália em 2 a 2.

Os franceses chegam embalados por duas vitórias consecutivas e uma goleada na rodada anterior. A equipe de Dider Deschamps goleou Israel por 4 a 1.

Bélgica x França -- Liga das Nações