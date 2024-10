Torcedores do Boca 'invadem' perfil de Sergio Ramos e pedem contratação

Do UOL, em São Paulo

O Instagram de Sergio Ramos foi 'invadido' por torcedores do Boca Juniors que pedem a contratação do zagueiro espanhol.

O que aconteceu

Sergio Ramos compartilhou um vídeo treinando por conta própria. A publicação feita na manhã desta segunda-feira (14) tem mais de 13 mil comentários, sendo a maioria deles de torcedores do Boca Juniors.

A invasão acontece logo depois do Boca Juniors anunciar a contratação do técnico Fernando Gago. O ex-volante foi companheiro de Sergio Ramos por anos no Real Madrid.

Sergio Ramos está livre no mercado, mas negócio é difícil. O zagueiro está sem clube desde junho, quando encerrou o seu contrato com o Sevilla e, desde então, busca uma nova equipe. A concorrência da MLS (liga dos EUA) e do mundo árabe dificulta o lado do Boca Juniors por causa da questão financeira, dizem jornais espanhóis.

O zagueiro já disse preferir o Boca ao River Plate. Em entrevista ao streamer Ibai Llanos em 2021, o defensor teve de escolher entre os rivais argentinos e explicou o motivo de preferir os Xeneizes.

Sempre tive simpatia pelo futebol argentino. Porque sempre me disseram que eu tinha muitas semelhanças com o jogador argentino. O cabelo grande, a maneira de jogar, a raça, esse tipo de coisa. Se eu tivesse que ficar com um, o Boca Juniors sempre gostei um pouco mais. Por Riquelme e La Bombonera. Sergio Ramos

O espanhol foi oferecido a clubes brasileiros recentemente. Conforme apurado pelo colunista Rafael Reis, do UOL, Flamengo, Vasco, Botafogo e Corinthians tiverem o nome do zagueiro levado à mesa, mas as conversas não avançaram.