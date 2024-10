Técnico empurra crianças e proíbe fair play após jogo sub-11 em SP; assista

O técnico Rodrigues Tokão, que treinou o time sub-11 do Bandeirante de Birigui no Paulistão da categoria, protagonizou uma cena lamentável após sua equipe ser eliminada, nos pênaltis, para o Linense. O duelo ocorreu no último domingo (13), e o profissional se desculpou em suas redes (assista abaixo).

O que aconteceu

Tokão tirou seus jogadores da sessão protocolar de cumprimentos após o duelo. Alguns atletas do Bandeirante estavam, após a derrota, no meio de campo conversando com os adversários.

Alguns meninos acabaram empurrados pelo treinador, que deixou o campo gesticulando na direção dos jogadores do Linense e da arbitragem. O momento foi filmado por uma torcedora que estava nas arquibancadas. "Não pode cumprimentar só por que perdeu? Que absurdo. Que péssimo técnico, mau exemplo", disse ela.

O Bandeirante de Birigui se pronunciou, pediu desculpa ao clube rival e prometeu "providências administrativas" contra o funcionário. O clube do interior paulista ainda reiterou, por meio da nova diretoria, o compromisso de "proporcionar formação adequada aos nossos garotos da base."

Assista ao momento

Tokão pede desculpa e cita "cabeça quente"

O treinador usou suas redes sociais para se desculpar com todos os envolvidos. Ele alegou que estava com "cabeça quente" no momento da derrota e admitiu os empurrões.