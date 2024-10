Sem oito jogadores, Atlético-MG treina visando duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão

O Atlético-MG seguiu na manhã desta segunda-feira a preparação para o duelo contra o Fortaleza. A partida pelo Brasileirão ocorrerá na Arena Castelão e está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília).

Com um treino técnico e tático de muita movimentação, o treinador Gabriel Milito e sua comissão técnica tiveram participação ativa. Em seguida, foi realizado um trabalho de finalizações ao gol.

Submetido a uma cirurgia de hérnia do esporte no fim de agosto, o meia Matías Zaracho realizou atividades separado com a preparação física. Guilherme Arana (coxa esquerda), Rubens (coxa direita), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito), seguiram na fisioterapia.

O treino desta segunda-feira também não contou com as participações de Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas, que estão representandos suas respectivas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Além dos lesionados, para a partida contra o Fortaleza, o Galo não poderá contar com Lyanco, Deyverson e Hulk, que precisam cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o goleiro Everton estará à disposição após cumprir suspensão automática.

Antes do confronto com o Fortaleza, o elenco do Atlético-MG realizará um último treinamento na manhã desta terça-feira, às 9h30. A viagem para o Ceará, local da partida, ocorre no começo da noite do mesmo dia, às 18h05.

Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados. O Fortaleza, por sua vez, está em terceiro, com 55 pontos.