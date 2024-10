Eliminatórias: Sem jogar há um ano, Neymar é líder em participações em gols do Brasil

Mesmo sem jogar há um ano, Neymar ainda é o líder em participações em gols pela seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em apenas quatro jogos, o atacante marcou dois gols e deu três assistências.

De acordo com dados do Sofascore, entre todos os jogadores da Seleção, Neymar lidera em participações diretas em gols (cinco), assistências (três), finalizações no alvo (sete) e dribles certos (14). Além disso, é o segundo em passes decisivos (dez) e cruzamentos corretos (seis).

O jogador precisa de somente 62 minutos para participar de um gol. O atacante é apenas o 12º jogador com mais minutos disputados pelo Brasil nas Eliminatórias, com 314.

Com Neymar em campo, a seleção brasileira teve duas vitórias, um empate e um revés em quatro jogos. Sem ele, apenas nas Eliminatórias, foram três derrotas e dois triunfos.

A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 17 de outubro de 2023, quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai (2 a 0), pela quarta rodada das Eliminatórias, no Estádio Centenário. Neymar saiu lesionado ainda no primeiro tempo.

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, precisou passar por cirurgia depois de ter uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo confirmada.

Com 13 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias. O próximo compromisso da equipe comandada por Dorival Júnior será nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), quando recebe a seleção peruana, no Estádio Mané Garrincha.