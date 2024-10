'Seleção brasileira também é caloteira; deve bom futebol', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta segunda (14), o comentarista Renato Maurício Prado disse que a seleção brasileira também pode ser chamada de caloteira - assim como o Corinthians.

Na opinião do jornalista, a dívida da seleção é com o torcedor brasileiro e só pode ser paga com um bom futebol. RMP ponderou que, mesmo vencendo algumas partidas recentemente, o Brasil não joga bem há muito tempo.

A seleção brasileira também é caloteira. Ela deve e deve muito. Deve um bom futebol. Há quanto tempo a seleção brasileira deve um bom futebol pra gente? Há quantas copas? Eu estou na esperança de que melhore um pouquinho. [...] Brasil tem obrigação de ganhar do Peru - e de ganhar bem. O problema é que o Brasil até ganha de vez em quando, mas não joga bem.

Renato Maurício Prado

'O Corinthians corre um sério risco de falir', detona Casagrande

Casão afirmou que a Série A funciona como um tapete, escondendo boa parte da sujeira corintiana. O comentarista ressaltou que, desta vez, é muito difícil encontrar desculpas para o cenário financeiro complicado do clube alvinegro.

