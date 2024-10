Seleção Brasileira recebe visita de quatro pentacampeões em último treino antes do duelo contra o Peru

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira recebeu no Mané Garrincha, durante seu último treino antes do embate contra o Peru, quatro pentacampeões do mundo em 2002: Edílson, Júnior, Edmílson e Anderson Polga. Além deles, Washington Coração Valente, presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol e também já convocado pelo Brasil entre 2001 e 2002, marcou presença.

Os ex-atletas não só acompanharam o treino como também conversaram e passaram confiança para os atuais jogadores da Seleção: "É importante passar um pouco do que a gente viveu, da experiência. Nós, como ex-jogadores pentacampeões mundiais, é importante estarmos sempre presentes e mostrando que estamos do lado dos jogadores e da Seleção Brasileira", afirmou Edílson.

"Esse contato é muito importante, para a galera que não teve essa experiência de ganhar uma Copa do Mundo, de estar com Edilson, Anderson Polga, Edmilson. Para nós, é muito gratificante e importante estar perto no momento difícil em que a Seleção está", declarou Júnior.

Edmílson falou sobre sua relação com Dorival Júnior, atual técnico da Amarelinha, e declarou apoio à atual geração do Brasil: "É muito legal prestigiar a Seleção Brasileira, agora fora dos campos. Tenho uma amizade muito legal com o Dorival, com a comissão técnica, alguns jogadores e o presidente, estive com ele na CBF em 2015. Acho que a energia da Seleção Brasileira é muito boa. Nós, que tivemos a trajetória de jogador, honramos bastante essa camisa, e vou torcer para essa geração se fortalecer, conseguir essa classificação e lutar pelo hexa".

"É sempre uma emoção muito grande ver a nossa Seleção, voltam todos os momentos maravilhosos. A gente é brasileiro e torcedor, o importante é estar aqui, passando energia positiva. Encontrei o Dorival antes da Copa América, desejei toda a sorte do mundo, tem uma capacidade tremenda para estar na Seleção", disse Anderson Polga.

"É uma recordação dos momentos bons de nossa época na Seleção e, é claro, para dar força. É muito importante o apoio dos ex-jogadores, defender a nossa Seleção sempre. Agora, começando a ter um bom desempenho, acertando com uma nova comissão técnica, tenho certeza que dará muitos frutos para os brasileiros", comentou Washington.

No momento, o Brasil é o atual quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 13 pontos. A Argentina é líder, com 19, seguida por Colômbia, com 16, e Uruguai, com 13. No entanto, a Amarelinha pode terminar essa Data FIFA na vice-liderança das Eliminatórias. Para isso, será preciso vencer o Peru e torcer pelas derrotas do Uruguai para o Equador e da Colômbia para o Chile.

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada do torneio.