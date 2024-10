São Paulo x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O São Paulo recebe o Vasco na noite desta quarta-feira (16), às 21h45, no estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor manda o jogo no estádio do Guarani por causa da troca do gramado do Morumbis após a série de shows de Bruno Mars. A última apresentação ocorreu no domingo (13).

A equipe do técnico Luis Zubeldía vem de derrota para o Cuiabá. O Tricolor abre a rodada na quinta colocação e busca se aproximar do G-4.

Já o Vasco não vence no Brasileirão há quatro rodadas e segue focado na Copa do Brasil. Os cariocas terão pela frente o Atlético-MG neste sábado pela semifinal da competição mata-mata.

São Paulo x Vasco - Campeonato Brasileiro, 30ª rodada

Data: 16/10/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Benevenuto Oliveira (MG)