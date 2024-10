São Paulo quer manter Rafinha e Luiz Gustavo mesmo que decidam parar

O São Paulo tem a intenção de manter o lateral-direito Rafinha e o volante Luiz Gustavo mesmo que os dois optem por se aposentar ao final deste ano.

O que aconteceu

O Tricolor aguarda o fim da temporada para conversar com os dois jogadores e entender o que eles pensam para o futuro. O clube vai levar para a dupla sua avaliação interna e quer ouvir a opinião pessoal de cada sobre suas condições físicas.

O São Paulo tem interesse em manter os dois no grupo, ainda que ambos decidam parar de jogar. Rafinha é um dos capitães do time já desde o ano passado, enquanto Luiz Gustavo tem sido elogiado por sua dedicação nos treinamentos.

O Tricolor não descarta oferecer contratos de seis meses ou um ano caso os jogadores topem continuar atuando pelo clube. No entanto, o clube quer ouvir dos próprios jogadores sua percepção própria sobre a questão física.

Rafinha já chegou a anunciar aposentadoria para este ano, mas diante do tempo perdido por lesão voltou a colocar a possibilidade de renovar por mais seis meses. Luiz Gustavo ainda não falou oficialmente sobre o assunto, mas também não está garantido no futebol em 2025.