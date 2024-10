RMP: Corinthians não quer comprar Hugo Souza, quer dar calote no Flamengo

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (14), o comentarista Renato Maurício Prado disse que o clube rubro-negro está correto em seu posicionamento na negociação com o Corinthians por Hugo Souza.

Na opinião de RMP, o Corinthians quer dar mais um calote. O jornalista citou que o clube paulista tem feito isso várias vezes recentemente, citando os casos de Raniele (do Cuiabá) e de Matheusinho (do próprio Flamengo).

O Flamengo acertou demais [em negar a garantia oferecida pelo Corinthians]. O Corinthians não quer comprar o Hugo Souza. O Corinthians quer pegar o Hugo Souza e dar um calote no Flamengo, que é o que o Corinthians mais faz hoje em dia. É um absurdo. Precisa-se fazer alguma coisa no futebol brasileiro. Não precisa nem ser uma lei do fair play financeiro. Mas tem coisas que precisam ser estudadas. Se você compra um jogador e não paga, você não pode usar, por exemplo. Seria uma solução. Comprou, não pagou? Sai do BID. É um absurdo o que o Corinthians faz com Raniele, com Matheusinho e quer fazer com Hugo Souza.

Renato Maurício Prado

Jorge Jesus no Flamengo? Técnico quer a seleção brasileira, diz Mattos

O jornalista disse que o treinador português tem o grande sonho de comandar a seleção brasileira. Enquanto o momento não chega, Mattos acredita que o técnico prefere ficar na Arábia Saudita, onde é mais bem pago e tem um elenco muito bom à disposição.

