Reforços do São Paulo podem ganhar chance contra o Vasco por causa de Data FIFA

O São Paulo enfrenta o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía pode dar minutagem a reforços do São Paulo devido às ausências de alguns atletas causadas pela Data FIFA.

Damián Bobadilla, convocado pelo Paraguai, dificilmente será escalado contra o Vasco, uma vez que sua seleção entra em campo no dia anterior, contra a Venezuela, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Bobadilla é titular absoluto do São Paulo no meio-campo, formando a dupla de volantes ao lado de Luiz Gustavo. Entretanto, como deverá começar jogando pelo Paraguai na terça-feira, o jogador não reuniria condições físicas de atuar pelo Tricolor no dia seguinte.

Pelo lado da Venezuela também há um representante são-paulino: Nahuel Ferraresi. O zagueiro não tem status de titular no time do São Paulo, mas também deverá ser poupado do confronto com o Vasco da Gama.

Quem entra na vaga de Bobadilla?

Com a possível ausência de Bobadilla, Zubeldía terá de escolher um jogador para formar a dupla de volantes com Luiz Gustavo. Dois jogadores figuram como as escolhas mais prováveis: Santiago Longo e Marcos Antônio.

Ambos foram contratados na janela de transferências do meio do ano para suprir a carência de volantes no elenco devido às lesões de Alisson e Pablo Maia. Porém, até agora, Santiago Longo e Marcos Antônio têm recebido poucas oportunidades do treinador do São Paulo.

Marcos Antônio já disputou seis jogos pelo São Paulo, mas chegou a ser preterido por Liziero em algumas oportunidades. Já Santiago Longo só foi acionado uma vez, sendo titular contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Outra alternativa para a ausência de Bobadilla é Liziero. O volante revelado nas categorias de base tem contrato com o São Paulo somente até o fim da atual temporada, mas, aparentemente, vem agradando Zubeldía, que, inclusive, o passou na frente na disputa por uma vaga no meio-campo da equipe.