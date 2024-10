Real Madrid define astro alemão como 'substituto' de Modric, diz jornal

O Real Madrid parece já ter seu grande alvo de mercado para a próxima temporada. Segundo o Diário As, o clube espanhol vê o alemão Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen, como o "substituto ideal" de Luka Modric, que deverá deixar os merengues no fim da temporada.

O interesse do Real Madrid por Wirtz já é de algum tempo, mas vem ficando cada vez mais forte. A negociação com o jogador de 21 anos, no entanto, não seria nada fácil.

O contrato de Wirtz com o Bayer Leverkusen é válido até 2027, e o diretor-geral do clube alemão já informou que o meia não sairá por menos de 150 milhões de euros (R$ 921 milhões na cotação atual). Neste cenário, a publicação afirma que o "Madrid e os demais clubes interessados ????sabem que o tempo jogará a seu favor à medida que a data de término do contrato se aproxima".

O veículo ainda aponta que o Real Madrid terá uma forte concorrência por Wirtz. Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona são alguns dos times que mostraram interesse em contar com o jovem.