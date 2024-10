Real Madrid pode procurar um substituto para David Alaba em janeiro, diz jornal

Sem poder contar com David Alaba, lesionado há quase dez meses, o Real Madrid pode ir ao mercado em busca de um substituto para o zagueiro, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta segunda-feira.

A última vez que Alaba entrou em campo foi no dia 17 de dezembro de 2023, contra o Villarreal, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O austríaco saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia.

De acordo com o Mundo Deportivo, a recuperação de Alaba está mais lenta do que esperado e isso preocupa o Real Madrid. A primeira previsão de retorno do zagueiro era neste mês de outubro. Depois, passou para dezembro. Agora, é esperado que ele retorne apenas em 2025.

Assim, o Real Madrid estuda a possibilidade de contratar um zagueiro na janela de transferências de janeiro para suprir a ausência de Alaba. O treinador Carlo Ancelotti conta apenas com Éder Militão, Antonio Rudiger e Jesús Vallejo para a posição.

Ainda segundo o jornal espanhol, a possibilidade de Alaba encerrar a carreira também não está descartada.