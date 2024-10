PVC: Futuro de Filipe Luís no Flamengo depende dos dois próximos meses

A reta final da temporada somada à eleição do Flamengo serão decisivas para o futuro de Filipe Luís como treinador no clube, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, Filipe Luís depende dos dois próximos meses parar firmar sua continuidade no cargo. O Flamengo vai eleger um novo presidente em pleito marcado para 9 de dezembro.

O Filipe Luís vai botar um trevo na cabeça do novo presidente, seja ele da situação ou oposição, porque se o Filipe Luís for campeão brasileiro ou da Copa do Brasil é um cenário, senão é outro cenário. Eu já disse aqui no De Primeira que o Filipe Luís vai ser um grande técnico, e o futuro desse grande técnico não pode depender desses dois meses, mas depende, a gente sabe que depende. Paulo Vinícius Coelho

