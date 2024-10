PVC conta estratégia de rival de Leila no Palmeiras: 'Difícil ser oposição'

Está difícil ser oposição à gestão Leila Pereira no Palmeiras, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

PVC contou uma das estratégias de campanha de Savério Orlandi, opositor da atual presidente na eleição do fim do ano, e comparou com a realidade do clube. "Lá dentro, o clube social nunca foi tão forte como é hoje", afirmou o colunista do UOL.

Vou dar um retrato do que foi no sábado. Eu fui andar na Avenida Sumaré pertinho do Palmeiras e na volta passei no portão do clube. Tinha santinhos sendo distribuídos com a foto do candidato da oposição, Savério Orlandi, com QR code e quem estava entregando os santinhos dizia: entre no QR code e dê sua sugestão ao que pode melhorar no clube social. Dentro do clube, era uma festa gigantesca do Dia das Crianças, estava muito bonito com barraquinhas, com festividade, com brinquedos e muita criança lá dentro. Então, quando você entrava na festa, você falava: 'bom, não tem o que melhorar no clube'.

O clube nunca foi tão forte dentro como hoje, não foi como o Mustafá, não foi com Paulo Nobre, não foi com Maurício Galiotte. A Leila Pereira melhorou a condição da piscina olímpica, que deu o nome de Crefisa, e reformou finalmente a piscina social. Se você olhar pro clube hoje, quando você pegou aquele QR code e olhou para o clube, tirando a piscina infantil, que está em obra de novo, mas foi um problema técnico, a impressão do clube sábado era de que está difícil ser oposição no Palmeiras. Paulo Vinícius Coelho

