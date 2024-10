Palmeiras sub-13 vence Joseense pelas oitavas do Paulista; sub-14 empata

As equipes sub-13 e sub-14 do Palmeiras entraram em campo neste domingo, contra a Joseense, no Estádio João do Pulo, em São José dos Campos, pela ida oitavas de final do Campeonato Paulista. Os mais novos venceram por 3 a 2 - os gols do time alviverde foram marcados por Luis Fhelipe (2) e por Lucas Moraes. Enquanto os mais velhos empataram em 0 a 0.

Por ter uma campanha superior à do adversário, o sub-13 do Palmeiras jogará a partida decisiva em casa. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O Verdão venceu todos os 17 jogos que disputou na competição, marcando 85 gols e sofrendo apenas nove.

O Sub-14 do Alviverde também decidirá o segundo jogo contra o Joseense em casa, no mesmo dia e local, às 10h40. A equipe realizou 17 partidas no Paulista, conquistando 14 vitórias, dois empates e sofrendo uma única derrota, com um total de 85 gols marcados e sete sofridos.

O Sub-13 do Palmeiras é o atual bicampeão do campeonato, tendo vencido o São Paulo na final de 2023. Antes disso, o time já havia conquistado os títulos em 2016, 2018 (de forma invicta) e 2022 (também invicto). O Sub-14, por sua vez, levou o troféu na edição passada, que foi a primeira edição para a categoria.

Confira os jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-14:

Sub-13

Primeira fase

19/05: União Suzano (2) 0 x 4 (4) Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Luan, Kauã Pablo, Luiz Galhoto e Davi Gabriel

26/05: Palmeiras (5) 7 x 0 (6) Flamengo-SP - Academia de Futebol 2



Gols: Guilherme Souza, Luan Henrique, Lucas (duas vezes), Davi Lucas, Luis Fhelipe e Fabio

02/06: Atlético Mogi (6) 2 x 3 (7) Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Miguel e Maicon (duas vezes)

09/06: Palmeiras (4) 7 x 1 (1) Joseense - Academia de Futebol 2



Gols: Amilton, Kayky, Kayan, Luis Fhelipe (duas vezes), Gustavo e Davi Henrique

16/06: Suzano (1) 0 x 5 (3) Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Miguel (duas vezes), Lorenzo, Luis Fhelipe e Luan

23/06: Palmeiras (10) 6 x 1 (9) AD Guarulhos - Academia de Futebol 2



Gols: Luiz Gustavo, Matheus Roeher, Jorge (duas vezes), Davi e Daniel

30/06: União Mogi (5) 0 x 9 (3) Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Pedro Henrique (seis vezes), Davi Gomes, Gabriel Leite e Kauã Pablo

28/07: Palmeiras (1) 4 x 1 (4) União Suzano - Academia de Futebol 2



Gols: Davi Lucas, Amilton, Luis Fhelipe e Gabriel Bueno

04/08: AA Flamengo (7) 0 x 1 (6) Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gol: contra

11/08: Palmeiras (4) 2 x 0 (5) Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Kayan Gomes e Fabio Rodrigues

18/08: CA Joseense (4) 0 x 3 (5) Palmeiras - Centro Poliesportivo João do Pulo



Gols: Igor e Davi Lucas (duas vezes)

25/08: Palmeiras (4) 13 x 0 (3)Suzano - Academia de Futebol 2



Gols: Maicon (duas vezes), Luis Fhelipe (duas vezes), Gabriel Leite, Gabriel Bueno, Amilton, Miguel (duas vezes), André Lucas, Lucas de Moraes, Davi e Luan

01/09: AD Guarulhos (2) 0 x 5 (4) Palmeiras - Dr. Cícero Miranda



Gols: Gabriel Bueno, Davi Lucas, Miguel, Maicon e Amilton

08/09: Palmeiras (5) 9 x 1 (4) União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Maicon, Davi Lucas, Gabriel Bueno (duas vezes), Guilherme Brasil (duas vezes), Gustavo Galan, Lucas Moraes e Amilton

Segunda fase

22/09: Velo Clube 1 x 2 Palmeiras - Estádio Dr. Hermínio Ometto



Gols: Guilherme Souza e Pedro Henrique

29/09: Palmeiras 2 x 0 Velo Clube - Academia de Futebol 2



Gols: Guilherme Santos e Guilherme Souza

Oitavas

13/10: Joseense 2 x 3 Palmeiras - Estádio João do Pulo



Gols: Luis Fhelipe (duas vezes) e Lucas Moraes

20/10 - 09h: Palmeiras x Joseense - Academia de Futebol 2

Sub-14

Primeira fase

19/05: União Suzano (3) 0 x 1 (5) Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gol: Luiz Augusto

26/05: Palmeiras (5) 3 x 0 (6) AA Flamengo - Academia de Futebol 2



Gols: Gabriel Leite, Matheus Vasconcelos e Maicon

02/06: Atlético Mogi (5) 0 x 4 (4) Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Matheus Vasconcelos (duas vezes), Rafael Mendes e Kauê

09/06: Palmeiras (4) 1 x 1 (1) Joseense - Academia de Futebol 2



Gol: Matheus Vasconcelos

16/06: Suzano (5) 0 x 3 (4) Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Ronaldo (duas vezes) e Ioannis

23/06: Palmeiras (2) 3 x 0 (3) AD Guarulhos - Academia de Futebol 2



Gols: Rafael, Pedro Morelli e João Victor

30/06: União Mogi (3) 0 x 10 (5) Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Ronaldo, Luiz Augusto, Marquinhos (duas vezes), Davi Selva, Luis Gustavo, Enzo, Danilo (duas vezes) e Pedro Morelli

28/07: Palmeiras (8) 8 x 0 (7) União Suzano - Academia de Futebol 2



Gols: Luiz Augusto (duas vezes), Davi Roque, Luis Gustavo, Pedro Henrique, Enzo, Ioannis e Gabriel Henrique

04/08: AA Flamengo 2 x 3 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Cleiton, Benjamin e Luiz Augusto

11/08: Palmeiras (6) 5 x 0 (5) Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Davi Roque, Ronaldo Prado, Matheus Santos (duas vezes) e Gabriel Almeida

18/08: CA Joseense 2 x 1 Palmeiras - Centro Poliesportivo João do Pulo



Gol: Matheus Campos

25/08: Palmeiras (10) 13 x 0 (9) Suzano - Academia de Futebol 2



Gols: Benjamin, Davi Roque (duas vezes), Marcos Vinicius, Pedro Henrique, Matheus Santos, Pedro Santos (duas vezes), Luis Gustavo, Maxsuel, Matheus Santos, Ioannis e Kauê Richard

01/09: AD Guarulhos (3) 0 x 6 (5) Palmeiras - Dr. Cícero Miranda



Gols: Cleiton, Marquinhos, Ruan Pablo (duas vezes), Luis Gustavo e Matheus

08/09: Palmeiras (4) 9 x 0 (5) União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Pedro Morelli, Ruan Pablo, Matheus Gomes, Matheus Vasconcelos, Pedro Sanches, Maxsuel, Marquinhos e Pedro Alcântara (duas vezes)

Segunda fase

22/09: Rio Claro 1 x 6 Palmeiras - Estádio Dr. Augusto Schimitd Filho



Gols: Pedro Morelli (duas vezes), Tailan (duas vezes), Luis Augusto e Marquinhos

29/09: Palmeiras 9 x 1 Rio Claro - Academia de Futebol 2



Gols: Luis Augusto (duas vezes), Rogério (duas vezes), Gabriel Henrique, Miguel, Maurício, Pedro Morelli e Maxsuel

Oitavas

13/10: Joseense 0 x 0 Palmeiras - Estádio João do Pulo

20/10 - 10h40: Palmeiras x Joseense - Academia de Futebol 2