Nonato participa de treino com máscara no Fluminense após fraturar o nariz

Nesta segunda-feira, o Fluminense iniciou a semana de treinos no CT Castilho. Após fraturar o nariz, Nonato participou do treino com uma máscara para proteger a região.

O meia se lesionou na derrota para o Botafogo, por 1 a 0, pelo Brasileirão, no Maracanã, no dia 21 de setembro. Após o lance, o jogador teve que sair do campo de ambulância e, depois de exames no hospital, foi detectado a contusão.

Nonato, então, ficou de fora da derrota para o Atlético-GO, fora de casa, e da vitória contra o Cruzeiro, como mandante, ambas pelo Campeonato Brasileiro, além do revés para o Atlético-MG, na condição de visitante, que culminou na eliminação nas quartas de finais da Libertadores.

Na segunda passagem pelo Fluminense, o meia soma nove partidas até o momento. O atleta foi emprestado pelo Santos até julho de 2025, com opção de extensão até dezembro ou compra em definitivo.

Em seu próximo compromisso, o Tricolor Carioca enfrenta o Flamengo, pela 30ª rodada do Brasileirão, às 20h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Maracanã. Com 30 pontos, a equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento, com um a mais do que o Vitória.