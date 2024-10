Mbappé rebate jornal sueco após ser vinculado a investigação de estupro

O atacante Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, falou em "notícia falsa" ao ser citado por um jornal que publicou sobre a abertura de investigação de suspeita de estupro em Estocolmo, na Suécia.

O que aconteceu

O Aftonbladet afirmou que a polícia de Estocolmo investiga uma denúncia de estupro no hotel onde Mbappé ficou hospedado na viagem. O jogador, que foi poupado da França na convocação desta Data Fifa, visitou a capital sueca na última semana. Ele foi criticado pela viagem.

O jornal sueco disse que o suposto crime ocorreu na última quinta (10). A publicação escreveu que Mbappé esteve em um restaurante no centro da cidade e que depois foi a uma boate com amigos, onde se encontrou "com várias pessoas". A vítima teria acionado as autoridades no último sábado (12), depois que o jogador já havia deixado o país.

Apesar de mencionar o nome do astro francês, o Aftonbladet relatou que ainda não há um suspeito. O advogado da vítima não quis comentar o caso com o jornal, e o promotor que lidera a investigação também não falou com a reportagem.

Mbappé foi às redes sociais e rechaçou, negando qualquer envolvimento: "Fake news". O jogador ainda fez alusão ao PSG ao que a notícia falsa é "previsível" por sair na véspera do julgamento. Nesta terça (15), será julgado o recurso que o clube parisiense pediu à Justiça para não pagar R$ 340 milhões ao atacante em salários atrasados.