Luan Peres celebra volta de grave lesão e vê Santos "mais próximo" de objetivos após liderança da Série B

A noite do último sábado foi especial para o zagueiro Luan Peres. Após mais de um ano de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, o defensor atuou 90 minutos e foi decisivo ao marcar o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol - triunfo que colocou o Santos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Luan Peres sofreu a grave lesão no joelho em agosto do ano passado, quando ainda defendia o Fenerbahce, da Turquia. Totalmente recuperado, ele voltou a disputar uma partida oficial no último dia 15 de setembro, quando jogou por poucos minutos na vitória santista sobre o América-MG. O defensor relembrou o período e afirmou que busca sempre melhorar.

"Fico muito feliz, como eu falei na entrevista. Agradecer a Deus e a minha esposa que me deu muito suporte nesse um ano que eu fiquei sem fazer uma partida oficial. Oito (meses) de fisioterapia, recuperação, para poder voltar de uma lesão que é uma m**** né, que é ligamento cruzado. Muito complicado, não foi nada fácil. Pude me recuperar bem e agora quero melhorar cada vez mais", disse o zagueiro.

O gol do último sábado contra o Mirassol foi o primeiro de Luan Peres com a camisa do Santos, e também o primeiro de cabeça. Luan Peres festejou o tento e espera poder seguir contribuindo para ajudar o Peixe, seja com gols ou com desarmes.

"Gostei de fazer gol (risos). Agora espero que possam sair muitos mais. O primeiro pelo Santos depois de 90 e tantos jogos, o primeiro de cabeça também. No Fenerbahce eu tinha feito um, mas foi de bola rolando, com o pé né. Foi um belo com gol, mas foi com o pé (risos). Mas gostei da coisa, espero que possa ajudar muito mais, porque é muito bom fazer gol também", comentou.

Com a vitória sobre o Mirassol, o Santos assumiu o topo da tabela da Série B. O Alvinegro Praiano chegou aos 56 pontos e ultrapassou o Novorizontino, que soma 54. Luan Peres valorizou a liderança e ressaltou o objetivo da equipe: conquistar o acesso à Série A.

"É muito bom ser líder. Independente do campeonato que você disputa, você quer estar em primeiro, quer ganhar, e isso é muito bom para a gente. Sabemos qual o nosso primeiro objetivo e estamos muito perto de conseguir, e ser líder quer dizer que estamos ainda mais próximos de conquistar esse objetivo. É nos manter na liderança e terminar esse ano muito bem", concluiu o defensor.

Com Luan Peres à disposição, o Santos volta aos gramados já nesta quarta-feira. Em busca de se consolidar na liderança, o Peixe visita a Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.