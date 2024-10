Líder do grupo, Itália goleia Israel e encaminha classificação às quartas da Liga das Nações

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a líder Itália recebeu Israel no Estádio Friuli, venceu por 4 a 1 e encaminhou sua classificação às quartas da competição. Retegui, Di Lorenzo (2) e Frattesi balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Abu Fani descontou para os visitantes.

Com o triunfo, a Itália chegou aos dez pontos, na primeira colocação do Grupo 2 da Liga A, e ainda não foi derrotada, com três vitórias e um empate nas quatro partidas disputadas até o momento. Com isso, está próxima da próxima fase, já que dois de cada grupo avançam de forma direta, e a Bélgica, terceira colocada, tem apenas quatro pontos. Já Israel permaneceu com nenhum somado, na quarta e última posição da chave.

A Itália volta aos gramados apenas no dia 14 de novembro, às 16h45 (de Brasília), quando visita a Bélgica, ainda sem local definido. Ao mesmo tempo, Israel visita a França. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada da primeira fase da competição.

O placar foi inaugurado pela Itália aos 40 minutos do primeiro tempo. Após marcação de pênalti, Retegui chamou a responsabilidade e bateu cruzado, no ângulo esquerdo, para marcar.

Aos nove minutos do segundo tempo, a Itália ampliou a vantagem. Em cobrança de falta de Raspadori pela direita, Di Lorenzo subiu mais que o marcador na segunda trave e desviou para o fundo das redes.

Israel, descontou aos 20 minutos da etapa complementar. Abu Fani bateu escanteio fechado, enganou o goleiro Vicario e fez o tento olímpico.

A Itália aumentou a diferença aos 27 minutos da segunda etapa. Após receber passe de Caafiori, Frattesi bateu rasteiro, forte, para fazer.

Di Lorenzo marcou o último gol da Itália na partida aos 33 minutos do segundo tempo. O lateral direito recebeu cruzamento de Maldini e arrematou alto, no ângulo direito.