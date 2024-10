Lembra deles? Damião, Cristian e Fellipe Bastos vencem torneio de futevôlei

Sem clube desde julho, o atacante Leandro Damião se juntou aos ex-jogadores Cristian e Fellipe Bastos e venceu, no último sábado (12), um dos torneios da 11ª edição do LSK Cup.

O que aconteceu

Os três fizeram parte do time que faturou o "Desafio do Rei", que comemora o aniversário de Bello Soares, conhecido como "rei do futevôlei". Os jogos ocorreram Calçadão SP, no bairro paulistano de Perdizes.

Elano e Fábio Santos também participaram dos embates. Além deles, nomes famosos da modalidade, como Jorginho, Gui Nascimento, Neto e Borges, foram outros a marcar presença.

Multicampeão no futevôlei, Bello comandou a equipe que saiu derrotada por 3x2. O objetivo da ação, no entanto, foi muito além do resultado e priorizou a famosa "resenha".

O evento teve 270 atletas inscritos em dez categorias. O LSK retornou à sua cidade de origem depois de passar, nos últimos meses, por Rio de Janeiro e Curitiba.

Um pedido do Bello nunca é só um pedido, é uma convocação. Sempre bom estar com os amigos para jogar futevôlei, um esporte que eu amo, ainda mais em um campeonato conhecido e muito bem organizado Fábio Santos

Muito bom rever os amigos e fazer uma resenha como essa. Enquanto jogávamos futebol, nos víamos sempre durante os campeonatos e agora, depois de parar, cada um tem sua rotina e compromissos. Por isso, sempre que aparece uma oportunidade como essa, de bater uma bola e reencontrar a galera, a gente aproveita Cristian

É um esporte mais tranquilo, que tenho como hobbie. Já pratico há dez anos, infelizmente não tanto quanto gostaria por conta do trabalho, mas sempre foi muito divertido e nunca tive lesão. Eu sou apaixonado por futebol, é minha profissão até hoje, mas no futevôlei a gente brinca bem Elano