Lateral ex-Barcelona critica técnico Xavi: "Não foi honesto comigo"

O lateral-direito Sergiño Dest, ex-Barcelona e atualmente no PSV, da Holanda, não teve filtros ao comentar sobre Xavi, seu ex-técnico nos períodos do clube catalão. Contratado pelo Barça em 2020, ainda com Ronald Koeman como treinador, o jogador estadunidense perdeu espaço com a chegada do espanhol ao comando do time.

"Creio que (o Xavi) não foi honesto comigo. Tivemos várias conversas em que me disse uma coisa mas depois duvidei se aquilo realmente era verdade. No verão, antes de sairmos de férias, disse que contava comigo. E logo após retornarmos, disse que eu tinha que ir embora", falou Dest em entrevista ao periódico espanhol Sport.

Ídolo do Barcelona como jogador, Xavi foi contratado para ser técnico da equipe em novembro de 2021. Após sua chegada, Dest começou a ser emprestado, tendo passado por times como Milan e o próprio PSV. Com o fim de seu contrato com o clube espanhol na última temporada, o clube holandês acertou em definitivo com o lateral.

"Sinto que não tive as oportunidades necessárias com Xavi. Sentia que tinha que jogar limitado, que não era eu mesmo. Queria apoiar o ataque, que é a minha maior virtude, mas ele me pedia que não subisse", afirmou o jogador.

Xavi foi demitido do cargo pelo Barcelona ao final da útlima temporada, após não conquistar nenhum título em 2023/2024. Hansi Flick foi contratado para seu lugar e tem bom início de trabalho, com o Barça na liderança do Campeonato Espanhol.

Dest passou pelo Barcelona em um período de reformulação do clube, principalmente devido à crise financeira vivída após a pandemia. Pela equipe espanhola, realizou 72 partidas, com três gols e quatro assistências.

"Não eram bons tempos para o clube. A entidade estava em uma espécie de depressão, havia muitos problemas fora de campo e era um pouco de caos. Os resultados foram prejudicados porque também não puderam ser feitas contratações importantes. Então está tudo ligado", finalizou.