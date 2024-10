Ídolos de Flamengo e Vasco relembram jogos históricos contra equipes da NBA

A convite da NBA, Marcelinho Machado e Olivinha, ídolos do Flamengo, e Sandro Varejão e José Vargas, ídolos do Vasco da Gama, se reuniram para relembrar momentos históricos. No último fim de semana, os quatro estiveram na NBA Store Arena, no Rio de Janeiro, para celebrar dois jogos marcantes para o basquete brasileiro.

Em 8 de outubro de 2014, o Flamengo enfrentou o Phoenix Suns no que foi o primeiro jogo de uma equipe brasileira na pré-temporada da NBA no Estados Unidos. 15 anos antes, em 16 de outubro de 1999, o Vasco enfrentou o San Antonio Spurs pela decisão do McDonald's Championship, sendo o primeiro confronto entre um time brasileiro e uma equipe da liga americana. O encontro ainda contou com a presença de 80 jovens e crianças do programa NBA Basketball School.

"Não tenho palavras para agradecer. É muito bom vir aqui hoje, 25 anos depois, para relembrar um momento tão importante para nós, para o nosso clube, para o basquete brasileiro. Rever amigos, encontrar essa garotada, recordar aquele jogo. Tudo isso é muito especial" disse Vargas, emocionado.

Alexandre Loureiro

O Vasco da Gama era o campeão brasileiro e estreou no McDonald's Championship, em Milão, vencendo o Adelaide 36ers, da Austrália. Na semifinal, os brasileiros passaram pelo Zalgiris Kaunas, da Lituânia. Na decisão, os cruzmaltinos perderam para o San Antonio Spurs de Tim Duncan e David Robinson mas, apesar da derrota, o Gigante da Colina celebra o resultado como "campeão do resto do mundo".

"Esse reconhecimento não tem preço. Já são 25 anos e muitos talvez nem tenham ideia do quão importante foi aquele jogo para o basquete brasileiro. Relembrar aquele campeonato, aquela campanha, a força daquele grupo é algo que enche a gente de orgulho. Perdemos para o campeão da NBA num campeonato de nível altíssimo, então somos os campeões do resto do mundo", frisou Varejão.

Já o Flamengo viajou até os Estados Unidos para jogar como campeão da Copa Intercontinental. A ida para solo americano tinha na agenda jogos contra três equipes: Poenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies. Depois desse tour de 2014, o Rubro-Negro ainda enfrentou o Orlando no Rio de Janeiro, em 2015, e outras duas vezes na Flórida, em 2018 e em 2023.

"Jogar contra equipes da NBA foi como um sonho. Um sonho que a gente nem conseguia imaginar porque era algo muito distante. Tive a oportunidade de estar naquele jogo contra o Suns e em mais algumas partidas contra times da NBA. Todo jogador deveria ter a chance de viver aquela experiência. São 10 anos de um jogo que me marcou muito e é muito bom poder estar aqui hoje lembrando a importância daquele confronto para o nosso basquete", comentou Olivinha.