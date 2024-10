Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca exalta Ramón Díaz e opina sobre Garro: "Está no caminho certo"

Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, exaltou o trabalho do técnico Ramón Díaz à frente da equipe. O "Pé de Anjo" também destacou o bom momento vivido por Rodrigo Garro, uma das principais esperanças do time na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Cara, o Ramón recuperou o emocional e a autoestima do grupo. A equipe não está bem no Brasileiro, isso é notório, mas vem de uma ascensão boa na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É difícil pontuar, resgatar a equipe estava em um buraco, então muito mérito para Ramón e Emiliano", disse Marcelinho à Gazeta Esportiva.

Ramón Díaz esteve à beira do campo em 21 jogos pelo Corinthians, com sete vitórias, sete empates e sete derrotas, o que dá um aproveitamento de 44,4%. A equipe se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 29 pontos, mas está viva nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Em relação a Garro, Marcelinho destacou a qualidade do camisa 10 argentino. Na temporada, Rodrigo soma oito gols e oito assistências em 51 jogos (46 como titular).

"Ele (Garro) é muito bom jogador, está se dedicando a cada jogo, se identificando com o torcedor. Tem qualidade, está no caminho certo", opinou Carioca.

Marcelinho participou do "Futebol da Esperança", jogo beneficente organizado pela TV Globo que contou com ídolos do futebol e celebridades. Com a camisa do Corinthians, o ex-jogador conquistou 10 títulos e anotou 206 gols.