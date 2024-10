Hugo Souza: Flamengo recusa garantia do Corinthians e reforça multa na semi

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo recusou a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a compra do goleiro Hugo Souza. O clube também reforçou que o rival precisará pagar a multa de R$ 500 mil para ter o jogador no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O clube paulista apresentou como garantia o contrato com a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade dos dois clubes.

Essa também foi a alternativa apresentada na contratação de Matheuzinho. Uma das parcelas do lateral está em atraso, o que motivou o Fla a não aceitar o contrato novamente.

O Corinthians agora precisará buscar um novo fiador para concluir o negócio. A compra de Hugo vai custar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) e o Timão quer o pagamento parcelado em quatro vezes.

O Flamengo entende que são duas opções: ou a compra à vista ou parcelada com apresentação de uma garantia. O Corinthians alega que o contrato prevê o pagamento em parcelas.

Com isso, o Fla também reforçou que espera a multa na semifinal. Hugo está emprestado até o fim do ano, e o rubro-negro entende que esse pagamento é obrigatório.

O Corinthians já teve R$ 2 milhões em gastos com Hugo. Para ter o empréstimo, o clube desembolsou 200 mil euros (R$ 1 milhão na cotação da época). Depois, pagou duas vezes a multa contratual para usá-lo em jogos contra o Flamengo, um no Campeonato Brasileiro e outro na ida da Copa do Brasil.