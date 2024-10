Giuliano, do Santos, é o meia que mais marcou gols na Série B do Brasileirão 2024

Giuliano tem sido um dos grandes responsáveis pela boa campanha do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro até aqui. Segundo o Sofascore, o camisa 20 é o meia com mais gols na competição.

Em 24 jogos, Giuliano balançou as redes em nove oportunidades e ainda contribuiu com uma assistência. Dessa forma, ele precisa de 184 minutos em campo para conseguir participar de um gol.

Além disso, ele converteu 67% de suas chances de claras de gol (6/9), deu 35 passes decisivos e acertou 85% de suas tentativas de passe. O jogador de 34 anos ainda conta com 25 desarmes.

? Giuliano é o meia com mais gols marcados no @BrasileiraoB 2024! ?? ?? 24 jogos

?? 9 gols

?? 1 assistência

? 184 mins p/ participar de gol

? 67% conversão de chances claras (6/9!)

? 35 passes decisivos (!)

? 87% acerto no passe (!)

? 25 desarmes

? Nota Sofascore 7.22 pic.twitter.com/dvpfofOZos ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 13, 2024

Giuliano também tem sido bem decisivo para sua equipe. Nos últimos cinco jogos, ele marcou quatro gols, dos quais três serviram para abrir o marcador. Dois dos tentos ainda definiram as vitórias do Peixe por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP e Operário.

Buscando manter a fase positiva, o meia volta a campo com o Santos na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando enfrentará a Chapecoense na Arena Condá. O duelo é válido pela 32º rodada da Série B do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Mirassol e a derrota do Novorizontino para o Sport na última rodada, o Santos assumiu a liderança da Série B. Atualmente, a equipe comandada por Fábio Carille soma 56 pontos em 31 partidas.