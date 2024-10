Titular no Palmeiras, Giay é 'decisivo' em jogo na Argentina; entenda

Titular nos últimos jogos do Palmeiras, Giay foi personagem fundamental no empate entre Godoy Cruz e San Lorenzo por 1 a 1, disputado no último sábado (12), pelo Campeonato Argentino.

O que aconteceu

O jogo "durou" quase cinco meses após ser suspenso por brigas nas arquibancadas no começo do segundo tempo. A primeira etapa da partida foi disputada no dia 25 de maio, no Estádio Feliciano Gambarte, quando Giay ainda era jogador do San Lorenzo, e foi retomada no último sábado, com portões fechados.

Giay marcou o gol do San Lorenzo na partida disputada em maio. O lateral do Palmeiras foi às redes nos acréscimos do primeiro tempo. Ele aproveitou sobra de cobrança de escanteio, finalizou na trave, mas pegou o próprio rebote e completou. Ulariaga marcou o gol do Godoy Cruz. A parte final da partida disputada no último sábado (12) não teve gols.

Giay foi vendido ao Palmeiras durante o intervalo entre a suspensão e continuação da partida. Ele foi anunciado pelo clube paulista no dia 28 de junho.

Cavadinha errada em continuação 'causa' demissão

A continuação do jogo entre Godoy Cruz e San Lorenzo ainda teve outros episódios curiosos: um pênalti perdido fez o técnico do San Lorenzo pedir demissão.

O time visitante teve uma penalidade a seu favor nos minutos finais. Fydriszewski foi para a bola, tentou uma cavadinha e acabou desperdiçando a cobrança.

O acontecido deixou o técnico Leandro Romagnoli muito irritado. Isso porque, segundo ele, quem deveria bater a penalidade era o espanhol Iker Muniaín.

Fiquei irritado. Era o Iker Muniain. Mas no campo decidiram que era ele (Fydriszewski) que cobraria. Se soubesse que ele cobraria, teria dito para que não fizesse. Leandro Romagnoli, em entrevista coletiva

Romagnoli pediu demissão do cargo pouco depois do lance. "Só nos restam palavras de agradecimento para o Pipi (Romagnoli) e seu corpo técnico pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por sempre privilegiar as necessidades de San Lorenzo acima de tudo", escreveu o San Lorenzo.