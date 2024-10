Gabriel Bispo celebra gol e vitória na Série B, mas reconhece campanha abaixo na Série B

Na noite desta segunda-feira, o Guarani venceu o CRB por 2 a 1, pela 31ª rodada da Série B, no Brinco de Ouro, em Campinas. Autor do gol da virada, Gabriel Bispo celebrou a vitória, mas reconheceu que o grupo está devendo para a torcida.

"Primeiramente agradecer a Deus pelo gol e pela partida, a gente está em débito com a torcida por não ter conseguido os resultados para sair dessa situação, pedimos desculpas. Desde o começo do ano, estamos nessa batalha para poder sair desta situação, poder tentar dar um futuro melhor para o clube e hoje graças a Deus fui feliz no gol, vencemos a partida que era o mais importante", disse ao Premiere.

"Vínhamos jogando bem e o resultado não vinha, hoje jogamos bem e o resultado veio e continuar assim para sair dessa situação", finalizou.

Com a vitória de virada, o Guarani encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer. Ainda na lanterna, a equipe de Campinas está com 28 pontos, seis a menos do que a Chapecoense, primeiro time no Z4.

Em seu próximo compromisso, o Bugre encara a Ponte Preta, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Moisés Lucarelli.