Corinthians: Gabi Zanotti mostra ônibus precário cedido pela Conmebol

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, se revoltou diante das condições do ônibus cedido pela Conmebol para o duelo da equipe contra o Olimpia, ocorrido no sábado (12) pela Libertadores Feminina e vencido pelas brasileiras no Paraguai.

O que aconteceu

A jogadora publicou diferentes defeitos na estrutura no veículo, disponibilizado pela entidade no retorno do Estádio Ypané rumo ao hotel onde estão concentradas as atletas.

Alguns assentos rasgados chamaram a atenção. Ao menos três poltronas registradas por Zanotti estavam deterioradas.

O ar-condicionado, segundo a jogadora, também não funcionou direito — a região registrou temperaturas na casa dos 30° C nos últimos dias.

Ônibus disponibilizado pela organização para o jogo das quartas de final da Libertadores. O ar-condicionado não estava funcionando bem. Lamentável. Libertadores, o principal torneio de clubes do continente Gabi Zanotti, em seu Instagram

O Corinthians informou que é "uma das vozes mais ativas pela busca do desenvolvimento do torneio" e lamentou a existência de "coisas que fogem do alcance" do clube. O time reforçou que mantém 18 profissionais, o máximo permitido pelo torneio, à disposição das atletas na Libertadores Feminina.

O UOL também entrou em contato com a Conmebol para um posicionamento e atualizará a nota quando houver retorno.

O Corinthians volta a jogar pela competição na terça (15), quando encara o Boca Juniors pela semifinal. O duelo, desta vez, será realizado em Luque, e não Ypané.