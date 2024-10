Fortaleza lança uniforme em homenagem a Alcides Santos, fundador do clube

Nesta segunda-feira, o Fortaleza lançou um uniforme especial em homenagem aos 135 anos do fundador do clube, Alcides Santos. O novo modelo tem como cor predominante o azul marinho, com detalhes em vermelho nos ombros, o símbolo do time e a data "1918", ano de fundação do Leão do Pici.

A camisa possui um patch na região das costas, com os dizeres "135 anos", junto ao símbolo do clube, na cor branca, além de outro detalhe na parte interna com o rosto de Alcides, em dourado. Na parte inferior do manto, há o nome do homenageado ao lado de um recorte com as cores do clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lea?o 1918 ?? (@lojaleao1918)

"Hoje celebramos não apenas a história do Fortaleza, mas também a trajetória inspiradora de Alcides Santos, nosso fundador. Este uniforme especial é uma forma de ressaltar sua visão e legado, que continuam a guiar nosso clube. As cores e detalhes refletem a paixão e a memória que ele deixou. Estamos orgulhosos de reverenciar essa figura tão importante para todos nós", comenta Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC.

Alcides Santos fundou o Fortaleza em 1918. Primeiro representante da Ford no Brasil, o empresário estudou na França. Seu período por lá o inspirou na escolha das cores para o Laion: vermelho, azul e branco. O pioneiro já foi homenageado diversas vezes na história do clube, primeiro dando nome ao Estádio Alcides Santos e, depois, o mesmo local se tornou o Centro de Excelência Alcides Santos.

A edição já está à venda no comércio virtual do Fortaleza(https://www.leao1918.com.br/), por R$299,99. As vendas físicas começam nesta terça-feira exclusivamente na Laion World e na Loja Leão 1918 do Pici. A partir de quarta-feira, todas as lojas do clubes também terão a camisa à disposição dos torcedores.