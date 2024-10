Flamengo não aceita garantia, e Corinthians deve pagar multa para ter Hugo Souza na Copa do Brasil

O Flamengo não aceitou a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a aquisição em definitivo do goleiro Hugo Souza. O arqueiro está emprestado ao Timão até o final deste ano, e o clube precisa desembolsar 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) para adquirir 50% direitos econômicos do arqueiro.

Na última quinta-feira, o Corinthians entrou em contato com o Flamengo e formalizou a opção de compra estipulada em contrato. Entretanto, isso não significa que o clube do Parque São Jorge já pagou esta quantia.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o Timão se vê resguardado pelo vínculo assinado entre as partes, que prevê o parcelamento em quatro vezes deste valor. Por sua vez, o Flamengo só aceita essas condições mediante apresentação de garantias. Ou então, exige o montante à vista.

O Corinthians indicou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os times, como fiador do negócio. O Rubro-Negro, porém, não aceitou. Isso porque essa mesma empresa foi citada como fiadora do acordo envolvendo a compra do lateral Matheuzinho, o qual o Timão atrasou uma das parcelas.

O clube do Parque São Jorge, portanto, busca uma outra garantia para enfim oficializar a contratação. Existe ainda a possibilidade do Corinthians pagar a quantia à vista, mas a chance é vista como menos provável em razão da situação financeira do time.

Paralelo a isso, o Flamengo exige o pagamento da multa de R$ 500 mil para que Hugo Souza jogue o confronto deste domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube da Gávea entende que, como o goleiro está emprestado à equipe alvinegra até o fim do ano, esta é uma ação obrigatória e que independe da negociação pela venda do jogador.

O Corinthians, ao todo, deve desembolsar R$ 6,5 milhões para contar com Hugo Souza. Além do custo para comprar o goleiro, o time já pagou a multa para que ele enfrente o Flamengo duas vezes. E deve exercer uma terceira vez.

Com a camisa do Corinthians, Hugo possui 22 jogos disputados (22 como titular). Foram, no total, oito vitórias, sete empates e sete derrotas.