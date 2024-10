Empresário de Arthur admite saída da Juventus e procura por novo clube para janeiro

Nesta segunda-feira, o empresário do meio-campista Arthur Melo, Federico Pastorello, falou sobre os planos para o atleta. O agente afirmou que o brasileiro está fora dos planos da Juventus, seu clube atual, e revelou estar a procura de um novo time para janeiro, quando abre a janela de transferências europeia, apontando o Olympique de Marselha como uma possível opção.

"Precisamos encontrar uma solução, ele nunca joga e é uma pena. Conversamos com o Olympique de Marselha, ele pode ser interessante para Roberto De Zerbi com suas qualidades. Não é fácil devido à regra dos jogadores extra-UE, mas veremos", disse ao jornalista Fabrizio Romano.

"Em janeiro, procuraremos um novo time, ele está fora dos planos da Juventus. Um futuro no Olympique de Marseille? Era uma possibilidade no verão passado, ele se encaixaria no sistema de De Zerbi", relatou ao jornalista Gianluca Di Marzio.

Após uma grande temporada na Fiorentina, com mais de 48 jogos disputados, Arthur retornou do empréstimo. Porém, não conseguiu seu espaço no elenco da Juventus. O jogador de 28 anos, revelado no Grêmio, ainda não realizou nenhuma partida em 2024/25.

Uma das alternativas para o brasileiro, o Olympique de Marselha ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês, com 14 pontos em sete rodadas.