Dudu e mais: jogadores do Palmeiras dispensam folga e treinam na Academia de Futebol

O elenco do Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira (14) antes de intensificar a preparação para o jogo contra o Juventude. Contudo, Bruno Rodrigues e Piquerez (lesionados), além de Dudu, Mayke, Michel e Figueiredo, marcaram presença na Academia de Futebol.

Nas redes sociais, Dudu publicou um registro das atividades ao lado de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

O atacante Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Piquerez estão em processo de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Dudu, por sua vez, tem dispensado as folgas com frequência para conseguir atingir o melhor nível físico e seguir à disposição de Abel Ferreira. O camisa 7 busca retomar o auge depois de se recuperar da grave lesão no joelho direito que o tirou dos gramados por cerca de dez meses.

O lateral Mayke, por sua vez, recuperou-se recentemente de uma lesão na panturrilha direita. O atleta ficou mais de um mês no Departamento Médico tratando do problema. Agora liberado, ele deve ser relacionado para o jogo contra o Juventude, próximo adversário do Palmeiras.

Quem também participou das atividades no dia da folga foi o zagueiro Michel e o meio-campista Figueiredo, Crias da Academia. O primeiro já faz parte do elenco profissional, enquanto o outro ainda disputa compromissos pelo sub-20. Michel ainda não entrou em campo neste ano pelo clube, seja no time profissional ou sub-20. Os últimos compromissos do zagueiro em 2024 foram pela Seleção Brasileira sub-20, em janeiro, pelo Pré-Olímpico. Na oportunidade, ele não terminou o campeonato com o grupo, já que foi cortado por uma lesão muscular na coxa.

Figueiredo, por sua vez, voltou aos gramados no último sábado depois de um ano. O meio-campista entrou em campo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Ele vinha se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A delegação do Palmeiras se reapresenta na tarde desta terça-feira (15) e seguirá a preparação para enfrentar o Juventude, no domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).