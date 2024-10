Dorival confirma Seleção com três mudanças para jogo contra o Peru pelas Eliminatórias

Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, o técnico Dorival Junior confirmou que fará três mudanças na equipe titular do Brasil para a partida contra o Peru, que será realizada nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Primeiramente não foram testes, já foram definidos. Era uma decisão nossa. O Vanderson tem um poder de ataque interessante, nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali como um terceiro homem de marcação tem sido muito importante, um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado neste momento de transição que estamos passando", disse.

"O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos, eu espero um rendimento satisfatório, e que possamos ter uma atuação de excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado respeitando muito nosso adversário, que também chega num processo de recuperação, tentando buscar um ajuste, talvez o mesmo que nós", concluiu.

Dorival também comentou das mudanças no posicionamento dos atacantes durante os treinamentos. Segundo ele, o objetivo é inibir a saída de bola adversária.

"De um modo geral, nós sempre demos liberdade para que, independente de nomes que estivessem ali na frente, eles possam ter uma função inicial no sentido de buscarmos inibir a iniciação da equipe adversária, porém com toda a liberdade para que possam buscar os movimentos dentro das condições de cada um. Nós temos sim movimentos trabalhados. O que nós ganhamos nessa última partida foram movimentos de infiltração. Não só com Igor Jesus, mas muito com Raphinha, com Savinho, o próprio Rodrygo se preocupou em buscar movimento de infiltração, e isso nos proporcionou uma outra condição. Acredito que nós estamos melhorando nesse quesito. Independente de nós termos um homem de referência neste instante, buscávamos isso com Pedro nas convocações anteriores e não tivemos. Mas o que eu vejo é que eles possam ter liberdade de movimento, são jogadores de ótimo nível, que tem capacidade de usarem o um contra um, a troca de passes, de se aproximarem para tabelas", afirmou.

Para o comandante, um dos pontos mais complicados do dia a dia para a evolução do futebol apresentado pela Seleção é a falta de tempo para treinar.

"No dia a dia é muito simples, é que não existe trabalho. Nós temos aqui vários companheiros que já passaram por seleções, eles sabem muito bem que você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, você treina com todo o grupo dois dias depois, e na quarta já seria um pré-jogo. Então você teve praticamente um dia de trabalho. Nós tivemos o dia de ontem, o dia de hoje, para que amanhã nós já estejamos em campo", finalizou.