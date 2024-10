Destaque do Corinthians, Gabi Zanotti expõe más condições de ônibus da Libertadores feminina

Uma das principais jogadoras do Corinthians, a meia Gabi Zanotti denunciou, nesta segunda-feira, as más condições do ônibus fornecido para a equipe antes da disputa das quartas de final da Libertadores feminina. A jogadora postou uma séria de fotos em suas redes sociais.

A camisa 10 do Timão fez críticas às condições do veículo que levou as atletas do Corinthians para o confronto contra o Olimpia, pelas quartas de final do torneio. As Brabas venceram por 2 a 0 e se classificaram à semifinal.

Além de expor a péssima estrutura do ônibus, Gabi Zanotti ainda disse que o ar condicionado não funcionava bem. A jogadora tratou a situação como "lamentável" (veja nas fotos abaixo).

Post da meia Gabi Zanotti, do Corinthians, nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Esta não é a primeira vez que Gabi Zanotti se posiciona de maneira acintosa contra a organização da competição. No último sábado, logo após o triunfo diante do Olimpia, ela fez duras críticas ao estado do gramado do Estádio Carfem, onde foi disputada a partida.

"A gente valoriza muito esse torneio. Mas a própria organização não trata como deveria. Não falo sobre o Olimpia, cada um tem sua estratégia, mas só uma equipe veio para jogar. Inadmissível que a gente jogue em um gramado dessas condições. Precisamos pensar melhor. Apenas dois estádios parar tantos jogos, em um período tão curto, é óbvio que eles não aguentariam. Precisam tratar a competição (Libertadores) com mais carinho para que a gente consiga realmente jogar futebol", reclamou.

O Corinthians, agora, se prepara para a semifinal da Libertadores feminina, contra o Boca Juniors. O duelo ocorre às 17h (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Conmebol de Luque, no Paraguai.

As Brabas chegam embaladas para o embate. Único brasileiro restante, o Corinthians segue invicto no torneio e mira o quinto título da América. Enquanto isso, o Boca, que também não perdeu e eliminou o Santos nas quartas, buscará erguer o troféu pela primeira vez.

Corinthians e Boca já mediram forças na Libertadores de 2024. Os times se encontraram logo na primeira rodada do torneio, mas não saíram de um empate por 0 a 0.

Agora, quem vencer avança para a grande decisão. Em caso de um novo empate ao longo dos 90 minutos, a definição será através dos pênaltis. Do outro lado da chave, Santa Fe-COL e Independiente Dragonas-EQU irão se encarar pela outra vaga na final.