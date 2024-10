Corinthians deu golpe? PVC explica crítica de presidente do Cuiabá

Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira a crítica do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, ao Corinthians pelo não pagamento de Raniele, contratado no início do ano.

Segundo PVC, o dirigente do Dourado tem razão na cobrança pública feita ao Corinthians. "Precisamos andar em direção ao fair play financeiro. Quem não paga, não inscreve jogador", disse ele.

PVC acrescentou ainda que o Cuiabá não deve ao Corinthians pelo goleiro Walter. O colunista do UOL detalhou que houve um erro na contabilidade do Timão.

Conversei com o Cristiano Dresch e ele voltou a dizer que o Augusto Melo não telefonou pra ele, nem depois das declarações, que ninguém liga, ninguém está nem aí e que precisa resolver essa questão. E é fato, ele tem razão: você não pode pagar o Memphis Depay, mesmo tendo um patrocinador que vai pagar, você não pode ficar sem pagar um concorrente direto, especialmente na situação do Cuiabá, que ainda acredita que dá para escapar do rebaixamento. O Cuiabá está numa faixa de tabela que compete com o Corinthians, e a competição fica desleal porque o Corinthians não paga o que deve ao Cuiabá, que também precisa de dinheiro para pagar seus jogadores e conta com o dinheiro da venda do Raniele.

Alguém vai dizer: ah, mas tem o dinheiro do Walter que o Cuiabá deve para o Corinthians. Não deve. Segundo a apuração que eu tenho, tem um erro na apuração do Corinthians e não é o valor do Walter. Do Walter, o Cuiabá não deve nada para o Corinthians, esse débito já foi quitado. O Cuiabá tem um valor a pagar sobre a venda do Marquinhos para o Oriente Médio, um direito que ficou da venda do Marquinhos do Corinthians pro Cuiabá, o Corinthians ficou com uma porcentagem e o Cuiabá tem que pagar ao Corinthians quando o clube do Oriente Médio pagar o Cuiabá, o que ainda não aconteceu. O Cuiabá não tem que pagar o Corinthians antes de receber, então são situações completamente diferentes. Temos que andar em direção ao fair play financeiro — na direção de quem não paga, não poder inscrever jogador. Por enquanto, isso não acontece e fica essa situação que finge que paga e o outro fica na dependência desse fingimento. Paulo Vinícius Coelho

O que disse Cristiano Dresch

A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Depay. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, à rádio Bandeirantes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra