CEO diz que Corinthians não é caloteiro: 'Precisamos de compreensão'

CEO do Corinthians, Fred Luz rebateu as acusações feitas pelo presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, contra a administração do Timão.

O que aconteceu

Cristiano Dresch disse, em entrevista à rádio Bandeirantes, que 'O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro". O dirigente questionou os valores pagos pelo clube paulista para contratar o holandês Memphis Depay, enquanto atrasou o pagamento das parcelas relativas à transferência do volante Raniele.

Fred Luz vê um exagero na fala do dirigente, pediu compreensão dos credores e diz que o clube busca alternativas. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima terça-feira (15) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação. Fred Luz, ao UOL

É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento, e a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais.

