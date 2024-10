Conselho do Palmeiras aprova chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi para eleição presidencial

As chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi, candidatos à presidência do Palmeiras, foram aprovadas pelo filtro do Conselho Deliberativo (CD) do clube, nesta segunda-feira, após reunião que contou com 263 conselheiros.

A chapa de Leila Pereira (n°100) foi aprovada com 168 votos, enquanto a de Savério (n°200) passou com 85 votos. Houve, ainda, mais dez votos em branco. Para garantir participação no pleito, as chapas precisariam ser aprovadas por 15% do Conselho Deliberativo, composto por 289 conselheiros, atualmente.

Candidata à reeleição, Leila Pereira encabeça a chapa "Palmeiras Campeão", com os seguintes vices: Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice).

Já Savério Orlandi, candidato lançado pela oposição, lidera o grupo "Palmeiras, Minha Vida É Você", formado por Luiz Osvaldo Pastore (primeiro vice), Roberto Silva (segundo vice), Luciana Santilli (terceira vice) e Felipe Giocondo (quarto vice).

Agora, passada a aprovação do Conselho Deliberativo, os candidatos vão para a Assembleia Geral de sócios, etapa final, que definirá quem presidirá o clube no triênio 2025 a 2027. O pleito está marcado para acontecer no dia 24 de novembro.