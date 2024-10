Com um a menos, França vence Bélgica e encaminha classificação na Liga das Nações

Na tarde desta segunda-feira, a França bateu a Bélgica por 2 a 1 no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, em partida válida pela quarta rodada da Liga das Nações. Com dois gols de Kolo Muani, os franceses ficaram com um jogador a menos na reta final do jogo, mas seguraram o ímpeto da seleção belga. Openda marcou o tento dos donos da casa.

A vitória mantém a França em segundo lugar no grupo 2, com nove pontos. Já a Bélgica terá vida difícil para conseguir se classificar. Em terceiro lugar e com quatro pontos, os belgas não podem ultrapassar a líder Itália, que tem 10, e precisarão torcer contra os franceses nos dois últimos jogos da fase de grupos.

Na próxima rodada, a França recebe Israel. A Bélgica, por sua vez, enfrentará a Itália, em casa.

O JOGO

Aos 19 minutos, Openda recebeu passe de Trossard e carregou sozinho desde o meio de campo. Saliba chegou atrasado e atropelou o atacante, cometendo pênalti que foi confirmado após checagem de impedimento. Na batida, Tielemans tentou acertar o ângulo e mandou por cima do gol.

Se a Bélgica não aproveitou o pênalti, a França o fez. Aos 32, Faes tentou tirar a posse de Barcola, caiu e colocou a mão na bola dentro da área. Kolo Muani deslocou Casteels e abriu o placar para os franceses.

Os belgas chegaram ao empate nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48, Castagne cruzou na cabeça de Openda, que mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, a França melhorou e voltou à frente do placar. Com 17 minutos, Digne acertou cruzamento da esquerda e Kolo Muani tomou a frente da zaga para cabecear por baixo do goleiro da Bélgica.

Os belgas ficaram com um a mais aos 30, quando Tchouaméni cometeu falta em Tielemans, que entrava sozinho na área francesa. A vantagem numérica, no entanto, não foi convertida em gols.