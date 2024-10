Chapas de Leila e Savério passarão por filtro do Conselho antes de eleição nesta segunda-feira

A eleição presidencial do Palmeiras está perto de acontecer. Nesta segunda-feira, uma etapa importante para esse processo será cumprida. As chapas lideradas por Leila Pereira, atual mandatária e candidata à reeleição, e Savério Orlandi, da oposição, passarão por um filtro no Conselho Deliberativo (CD).

Depois de ter as chapas aprovadas pelo CD, os candidatos terão pela frente a Assembleia Geral de Sócios, marcada para o último domingo de novembro, na sede social do clube. Tanto Leila Pereira como Savério Orlandi já têm definidas as chapas que concorrerão à presidência.

Leila encabeça a chapa "Palmeiras Campeão", com os seguintes vices: Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice). Savério lidera a chapa "Palmeiras Minha Vida É Você", formada por Luiz Osvaldo Pastore (primeiro vice), Roberto Silva (segundo vice), Luciana Santilli (terceira vice) e Felipe Giocondo (quarto vice).

Para que seja aprovada e encaminhada ao pleito, em novembro, cada chapa precisa receber a aprovação de 15% dos membros do órgão, que corresponde a cerca de 44 votos. Atualmente, o Conselho Deliberativo é formado por 288 conselheiros.

Em sua primeira eleição, que aconteceu em 2021, Leila Pereira teve candidatura única e foi eleita com 1.897 votos de 2.141 possíveis. Durante o processo eleitoral, houve uma movimentação da oposição, que, na oportunidade, não conseguiu lançar um candidato.

Leila Pereira e Savério Orlandi, portanto, disputarão pleito que definirá quem comandará o clube no triênio 2025 a 2027.