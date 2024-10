Brasil x Peru: veja informações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira não vive o melhor de seus momentos, mas, após a vitória de 2 a 1 sobre o Chile, fora de casa, tem a chance de embalar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para isso precisa vencer o Peru nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela décima rodada da competição.

Onde assistir: O confronto contará com transmissão da Globo e do Sportv.

Com 13 pontos ganhos, em quarto lugar, o Brasil tem possibilidades de se firmar no G6 em caso de triunfo. Porém, também pode deixar a zona de classificação em caso de uma derrota.

Já os peruanos chegam mais empolgados depois de vencerem o Uruguai, em Lima, por 1 a 0, e saírem da lanterna do torneio. O Peru ocupa o penúltimo lugar com seis pontos, e a classificação para a Copa do Mundo dependeria de uma arrancada histórica.

Dorival Júnior aposta em uma evolução que ele consegue enxergar apesar das atuações ruins dos últimos jogos, mas sabe da importância de vencer este compromisso em casa.

"Estamos caminhando passo a passo, com muita coisa para caminhar, mas encontrando um caminho. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior, mas estamos buscando este equilíbrio e esperamos vencer o Peru", disse.

O treinador vai promover três modificações em relação ao time que venceu o Chile. O lateral direito Vanderson e o volante Bruno Guimarães ganharam as vagas de Danilo e André, respectivamente, o que torna o time teoricamente mais ofensivo. A terceira mudança é forçada, uma vez que Lucas Paquetá cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e fica de fora. Gerson vai assumir o posto.

Pelo lado do Peru, o técnico Jorge Fossati dá um tom de final de campeonato para o jogo. "A partida contra a Seleção Brasileira será a mais importante do ano para o Peru porque dela depende muito do que podemos pleitear na competição. Mas todos nós estamos alegres para este compromisso", disse o comandante.

Para este duelo o treinador não antecipou a escalação, mas pelos treinos deu a entender que vai mandar a campo três reforços importantes que foram desfalques na vitória diante dos uruguaios. O lateral direito Luis Advíncula está recuperado de lesão muscular na perna direita, enquanto que o lateral esquerdo Marcos López e o volante Wilder Cartagena retornam após cumprirem suspensão.

Pelo regulamento das Eliminatórias Sul-Americanas todos os times se enfrentam em turno e returno e ao fim os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo. O sétimo terá uma oportunidade extra na repescagem intercontinental.

FICHA TÉCNICA



BRASIL X PERU

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 15 de outubro de 2024 (terça-feira)



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Andres Nievas (Uruguai)



VAR: Leodán González (Uruguai)

BRASIL: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.



Técnico: Dorival Júnior

PERU: Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano e Alexander Callens; Luis Advíncula, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Jesús Castillo e Marcos López; Edison Flores e Alex Valera.



Técnico: Jorge Fossati